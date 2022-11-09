Против курганца, пойманного с оружием, возбудили уголовное дело

«В отношении 50-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов)», - сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области. По статье мужчина может получить наказание до 5 лет лишения свободы. А ведь всё начиналось просто с пересечения улицы в неположенном месте.

Пистолет силовики отправили на экспертизу, по результатам которой выяснилось, что оружие изготовлено самодельным способом из охолощённого пистолета заводского изготовления и пригоден для выстрелов с использованием самодельных патронов, так же изъятых у злоумышленника. Пистолет, по всем признакам, относится к короткоствольному огнестрельному оружию.

Ранее мы писали о том, что сотрудники дорожно-патрульной службы задержали 50-летнего мужчину при переходе дороги в неустановленном месте. В ходе задержания полицейские обнаружили у нарушителя пистолет и патроны самодельного изготовления, предназначенные для стрельбы из огнестрельного оружия, а также 2 ножа.

Фото УМВД РФ по Курганской области.

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