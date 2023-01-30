Псевдооздоровительный центр обманул курганцев на сотни тысяч рублей

Доверчивых пожилых курганцев приглашали на бесплатную диагностику здоровья. Услуги эти предлагал центр «Авицена».

Сотрудники данной организации находили потенциальных клиентов у поликлиник и других медицинских организаций, а также рядом с отделениями банков, следя за гражданами, снимающими со счетов крупные суммы денег. Например, одной из клиенток оказалась женщина, снимавшая большую сумму для организации похорон родственника, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области.

Сотрудники «Авиценны»,используя психологические приемы, убеждали заключить договор якобы для поправки здоровья. В результате такой диагностики, выходя из центра, потребитель получал 2 заключенных договора: купли-продажи абонемента на комплекс услуг и кредитный, с 2-мя различными организациями: исполнителем услуги и банком.

В договоре указывалось, что исполнитель оказывает услуги общеоздоровительного, косметического или релаксирующего характера, не являющиеся медицинскими. Понятно, что такие услуги не лицензируются и к медицине никакого отношения не имеют. Потребитель мог отказаться от оказания услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Управление Роспотребнадзора оказывает помощь в составлении заявлений о расторжении договора оказания услуг. В результате оздоровительный центр заключает соглашение с потребителем, который отказывается получать весь комплекс процедур, но и здесь не обходится без сложностей. По условиям соглашения, деньги или часть денег, оплаченных за услуги, должны вернуть в течение 30 дней.

Кроме того, в 2023 году ООО «Авицена» вместо соглашения о расторжении договора обманным путем заставляло потребителей подписать соглашение о замене долга на заёмное обязательство, согласно которому потребитель из заказчика превращался в кредитора и давал в долг деньги ООО «Авицена».

Отметим, что стоимость процедур, оказываемых такими псевдооздоровительными центрами (массаж, лечебная физкультура) значительно превышает среднерыночную стоимость аналогичных услуг. Так, по условиям одного договора вся стоимость услуг из 35 процедур составляла 149 000 рублей. При расторжении договора цена выросла до 176 000 рублей. Получилось, что, пройдя только половину процедур, женщина, которая захотела расторгнуть договор осталась еще и должна фирме.

В общей сложности внадзорные органы по деятельности ООО «Авиценна» от курганцев поступило около 50 обращений. Пока что в пользу потребителей удалось вынести два заочных решения, по которым «оздоровительный центр» должен будет выплатить деньги по соглашениям о расторжении договора, компенсации морального вреда, а также и штрафа.В ходе судебных разбирательств в Курганском городском суде представитель ООО «Авицена» предложил 3 истцам заключить мировые соглашения и вернуть деньги.

В надзорном органе обратили внимание на то, что расторжение договора купли-продажи абонемента не требует заключений каких-либо дополнительных соглашений. От потребителя требуется только письменно обратиться к ООО «Авицена» с заявлением о расторжении договора, и в случае неудовлетворения требований в добровольном порядке, обращаться с исковым заявлением в суд.

Одновременно информируем, что Роспотребнадзором создан и в настоящее время действует государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП). В модуле «Справочник потребителя» Вы можете самостоятельно ознакомиться с образцами претензий и исковых заявлений, ответами на часто задаваемые вопросы, связанные с приобретением товаров и заключением договоров на оказание услуг.

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