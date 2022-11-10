Пытавшийся скрыться от преследования житель города Щучье стрелял в полицейских

Сообщение о стрельбе у жилого дома по улице Кирова в городе Щучье рано утром разлетелось по интернету и стало активно обсуждаться.

Как мы уже сообщали, 19-летний молодой человек похитил карабин из автомобиля местного жителя автомобиля местного жителя.

«Сообщение о стрельбе поступило рано утром на пульт дежурного. На место незамедлительно выдвинулся экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. По прибытию росгвардейцы увидели вооруженного мужчину в черной одежде», - рассказала руководитель пресс-службы Управления Росгвардии по Курганской области Елена Полякова.

Заметив правоохранителей, нарушитель выстрелил в их сторону и скрылся в кустах.Наряд вневедомственной охраны Росгвардии блокировал возможные пути отхода стрелявшего, началось преследование. Росгвардейцы и полицейские задержали нападавшего у железной дороги. Оружие и боеприпасы у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело. Какие цели преследовал гражданин, пока неизвестно.

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