С начала года в Кургане на спецстоянку эвакуировано 260 машин

Кроме оплаты административного штрафа, нарушителям придется компенсировать работу эвакуатора и содержание автомобиля на штрафстоянке. Дорожные полицейские напоминают, что за нарушение правил остановки и стоянки, в том числе в местах парковки для инвалидов, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, управление транспортом с заведомо неисправной тормозной системой, а также управление транспортными средствами водителями, лишенными такого права, не имеющими водительских удостоверений и в состоянии опьянения, граждане привлекаются к ответственности, а транспортное средство может быть задержано в и помещено на спецстоянку.

За два дня операции «Должник» без транспортных средств до погашения долгов остались 16 человек. Их авто поставлены на специализированные стоянки. К 11 водителям применены меры наложения ареста на принадлежащее им имущество. 13 неплательщиков помещены в спецприёмник до рассмотрения материалов в суде. 53 водителя оплатили имевшуюся задолженность.