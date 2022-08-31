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Шадринца накажут за призывы к расправе над представителями власти

Действовал через социальные сети.

31 августа, 2022 - 18:30

35-летнего жителя города Шадринска подозревают в публичных призывах к экстремистской деятельности. Противоправные высказывания мужчина публиковал в Интернете.

Пресс-служба УФСБ России по Курганской области сообщает, что  фигурант уголовного дела размещал в социальной сети «ВКонтакте» материалы с призывами к осуществлению насильственных действий (убийств) в отношении сотрудников администрации города Шадринска, а также депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

С обвиняемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

 

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31 августа, 2022 - 18:30

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