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Шадринец приготовил гашишное масло

Попробовать его не успел, нагрянули полицейские

18 ноября, 2022 - 08:30

В квартире и надворных постройках шадринца сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков нашли каннабис массой порядка 20 граммов, а также приготовленные к употреблению 0,25 грамма гашишного масла. Всё это у гражданина изъяли.

Полицейские установили, что подозреваемый приобрел через Интернет семена каннабиса, сам вырастил наркосодержащие растения и приготовил из них наркотики для личного употребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Пресс-служба УВМД России по Курганской области сообщает, что за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов нарушитель может провести за решёткой до трех лет. С злоумышленника взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

18 ноября, 2022 - 08:30

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