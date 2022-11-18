Шадринец приготовил гашишное масло

В квартире и надворных постройках шадринца сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков нашли каннабис массой порядка 20 граммов, а также приготовленные к употреблению 0,25 грамма гашишного масла. Всё это у гражданина изъяли.

Полицейские установили, что подозреваемый приобрел через Интернет семена каннабиса, сам вырастил наркосодержащие растения и приготовил из них наркотики для личного употребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Пресс-служба УВМД России по Курганской области сообщает, что за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов нарушитель может провести за решёткой до трех лет. С злоумышленника взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.