Силовики освободили заложников и обезвредили взрывные устройства в курганском ТРЦ

Вооруженные лица захватили и удерживали в заложниках персонал и посетителей торгово-развлекательного центра «Стрекоза».

В связи с угрозой жизни и здоровью граждан начальник УФСБ России по Курганской области принял решение о введении режима контртеррористической операции и проведении экстренного боевого мероприятия силами специального назначения. В результате террористы были нейтрализованы, заложники освобождены, взрывные устройства обезврежены. По такому сценарию прошли учения, в которых приняли участие сотрудники УФСБ, УМВД, Управления Росгвардии, ГУ МЧС региона, Пограничного управления по Курганской и Тюменской областям, Центра специальных связей ФСО, иных заинтересованных ведомств, органов власти и экстренной медицинской помощи.

Пресс-служба УФСБ России по Курганской области сообщает, что руководство оперативного штаба отметило готовность правоохранительных структур и органов власти к решению задач по борьбе с терроризмом.