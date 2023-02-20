Следственный комитет проверит состояние жилого дома в Кургане

Сегодня жильцы дома по Красномаячной 62а в Кургане пожаловались в социальных сетях на то, что подвал дома затоплен горячей водой. Люди опасались, что здание может разрушиться.

«В ходе мониторинга средств массовой информации были выявлены сведения о ненадлежащем содержании многоквартирного жилого дома, расположенного по ул.Красномаячной, 62а в г.Кургане, подвал которого длительное время затоплен горячей водой. По указанному сообщению средств массовой информации следственными органами организовано проведение доследственной проверки. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа», - сообщает телеграм-канал следственного управления.