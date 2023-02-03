Следственный комитет возбудил уголовное дело за плохую работу УК

В СМИ курганцы сообщили о неблагоприятных условиях проживания в многоквартирных жилых домах. По данным следствия, работниками муниципального предприятия, осуществляющего управление многоквартирными домами, не было обеспечено надлежащее содержание домов, что повлекло угрозу безопасности здоровья проживающих в них граждан, нарушение прав и законных интересов собственников.

Следствием установлено, что УК не принимала меры к устранению затопления подвального помещения в одном из домов, ставшему причиной повышенного уровня влажности в помещениях, аварийного режима работы электрооборудования и разрушения кирпичной кладки. В других многоквартирных домах в результате проблем с канализацией и повышенной влажностью в помещениях ограничивалась подача электроэнергии. В одном из домов по проспекту Машиностроителей из-за конденсата, образовавшегося в подъезде, пострадал восьмилетний ребёнок, получив при падении телесные повреждения. Ведется следствие.