Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Курганской области обнаружили в складском помещении у 52-летнего жителя Кургана немаркированные табачные изделия на сумму свыше миллиона рублей. Полицейские установили, что мужчина не только незаконно хранил сигареты, но и сбывал их одном из торговых объектов города. Изъято более 26 тысяч пачек сигарет. Возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под подпиской о невыезде.
Сотрудники полиции нашли у курганца табачные изделия на миллион рублей
На складе мужчина хранил более 26 тысяч пачек немаркированных сигарет.
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