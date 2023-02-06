Сотрудники полиции нашли у курганца табачные изделия на миллион рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Курганской области обнаружили в складском помещении у 52-летнего жителя Кургана немаркированные табачные изделия на сумму свыше миллиона рублей. Полицейские установили, что мужчина не только незаконно хранил сигареты, но и сбывал их одном из торговых объектов города. Изъято более 26 тысяч пачек сигарет. Возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под подпиской о невыезде.