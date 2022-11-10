Стрелявший по автомобилям житель города Щучье пытался скрыться в лесу

В Щучье сотрудники полиции и наряд Росгвардии утром 10 ноября задержали злоумышленника, открывшего стрельбу по автомобилям.

Как рассказали в пресс-службе управления МВД РФ по Курганской области, сегодня утром в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Щучанский» поступило сообщение о стрельбе на одной из улиц города.

«На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции и экипаж Росгвардии. Обнаружив злоумышленника, пытавшегося скрыться в лесном массиве, полицейские организовали преследование. Для задержания вооруженного преступника весь личный состав межмуниципального отдела был поднят по тревоге. Благодаря совместным профессиональным действиям щучанских оперуполномоченных и сотрудников Росгвардии злоумышленник был оттеснен от городских социальных объектов, заблокирован и задержан. У него изъят карабин и патроны», - говорится в сообщении.

В управлении МВД также пояснили, что стрелявший по автомобилям мужчина ранее был неоднократно судим за имущественные преступления. Он проживает в городе Щучье Курганской области, ему 19 лет. Молодой человек стрелял из оружия, которое незадолго до этого похитил из автомобиля местного жителя.

«В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно - оперативная группа. Пострадавших нет», - подтвердили в полицейском главке.

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