Свердловчанин хотел купить автомобиль через посредника, остался без денег и машины

Свердловчанин хотел купить машину у жительницы Шадринска. Объявление нашел на сайте.

Введя в заблуждение обоих участников сделки, аферист предложил одной стороне продать, а другой стороне приобрести транспорт по более низкой цене, пообещав возместить денежные издержки, являясь якобы представителем того или другого участника сделки купли-продажи.

Покупатель перевел 650 тысяч личных сбережений на счет продавца и прибыл в Шадринск, чтобы забрать приобретенный автомобиль. Хозяйка пояснила, что не получила денежных средств и продавать автомобиль отказалась. В ходе разбирательства установлено, что номер, с которого звонил незнакомец, представившийся доверенным лицом той или иной стороны, оказался одинаковым, а продиктованный номер счета, куда были переведены деньги, оказался счетом мошенника.

Возбуждено уголовное дело. Пресс-служба УМВД России по Курганской области сообщает, чтомошенник может провести за решёткой до шести лет.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными при приобретении товаров через Интернет. Не производить никаких операций с денежными средствами под диктовку незнакомых лиц. Производить расчет только при личной встрече либо после получении товара.

Фото с сайта freepik.com

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