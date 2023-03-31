У курганца изъяли около 16 тысяч пачек сигарет

В гараже, складских и торговых помещениях курганские оперативники обнаружили 15,9 тысячи пачек сигарет различных наименований без акцизных марок, которые незаконно хранил 54-летний житель города.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение. Пресс-служба УМВД России по Курганской области сообщает, что изъятую табачную продукцию направят на экспертизу.

Граждане, располагающие информацией о фактах сбыта нелегальной табачной или алкогольной продукции, могут обратиться в полицию по телефонам: 8 (3522) 42-12-98, 02 либо 112.

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