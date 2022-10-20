У зауральцев изъяли более 12 кг взрывчатых веществ

У зауральцев изъяли 51 единицу огнестрельного оружия, 12,8 кг взрывчатых веществ, 2675 патронов, 1 гранату. В результате рассмотрения данных уголовных дел владельцам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 4 лет и штрафов в размере от 30 тысяч до 2 млн рублей. Таковы результаты совместной работы УФСБ России по Курганской области, Росгвардии и УМВД.

В Шумихинском муниципальном округе «чёрный копатель» нашел оружие во время раскопок на местах сражений Великой Отечественной войны. Гражданин незаконно хранил немецкие клинки, пистолет «Вальтер», штык-нож, ракетницу и боевые патроны, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. Мужчину оштрафовали.

В октябре 2021 года в Щучанском округе сотрудниками курганского и челябинского Управлений ФСБ задержали группу лиц, занимающихся незаконным сбытом охолощенных автоматов Калашникова, переделанных для стрельбы боевыми патронами, а также патронов калибра 7,62 мм. Уголовное дело будет направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

Фото УФСБ России по Курганской области.

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