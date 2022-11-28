У жителя Курганской области служебная собака нашла самодельные патроны

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области совместно с коллегами из МО МВД России «Шадринский» при силовой поддержке спецподразделения «Гром» задержали 45-летнего жителя одного из населённых пунктов Шадринского муниципального округа.

Во время обыска места жительства подозреваемого служебная собака указала на патроны, изготовленные самодельным способом и пригодные для производства выстрелов. Приспособления для их изготовления также изъяты у подозреваемого.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области, следователем МО МВД России «Шадриснкий» в отношении ранее неоднократно судимого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». Максимальное наказание – лишение свободы сроком до шести лет. В настоящее время злоумышленник задержан.

Фото пресс-службы УМВД России по Курганской области

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