У жителя Варгашинского округа изъяли 100 граммов каннабиса

В Варгашинском округе гражданин незаконно хранил каннабис. Возбуждено уголовное дело.

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками группы по незаконному обороту наркотиков и оперуполномоченными уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Варгашинский», в доме у жителя рабочего посёлка Варгаши обнаружено наркотическое средство растительного происхождения. Мужчине 33 года, ранее уже был судим.

Полицейские изъяли у гражданина 100 граммов каннабиса – для данного вида наркотика это является крупным размером. Житель Варгашей хранил наркотик для личного потребления, как сообщает УМВД России по Кураганской области со ссылкой на МО МВД России «Варгашинский».

В отношении гражданина уже возбудили уголовное дело. За незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. На данный момент гражданин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Фото межмуниципального отдела МВД России «Варгашинский».

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