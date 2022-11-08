Ударившего ребёнка курганца «закрыли» на 10 суток

После публикации видео в СМИ и социальных сетях сотрудники полиции организовали проверку. В результате оперативно проведённых розыскных мероприятий личность мужчины установили, его задержали и привлекли к административной ответственности, арестовали на 10 суток, сообщает пресс-служба Управления МВД по Курганской области.

Напомним, ранее Департамент образования и науки Курганской области сообщил, что человек на видео не является тренером и не имеет лицензии на образовательную деятельность.

Также региональный департамент совместно с Управлением по физической культуре и спорту Курганской области создает комиссию по проверке спортивных залов, клубов и других подобных частных заведений, где оказываются услуги несовершеннолетним.

В связи со случившимся уполномоченный при губернаторе Курганской области по правам ребёнка Алёна Лопатина обратилась к родителям: «Уважаемые мамы и папы, будьте бдительны! Когда вы отдаете своих детей в кружки и секции, проверяйте наличие лицензии у этой организации, убедитесь, что учреждение работает легально и трудятся в нем настоящие профессионалы. Не доверяйте своих детей «людям с улицы», последствия могут быть очень печальными».

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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