Появилось эксклюзивное видео с допроса члена украинской диверсионной группы, задержанного на территории Белгородской области. Его опубликовал телеграм-канал «Блокнот России».

Российские издания ранее писали о том, что преступники имели при себе поддельные удостоверения личности и оружие, состоящие на вооружении у ВСУ. Также сообщалось, что все участники диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ранее проходили обучение и подготовку на территории некоего европейского государства. Появились и кадры с захватом бандитов. Однако затем в распоряжении «Блокнота» появилось еще одно видео, проливающее свет на вопросы о том, как боевики попали в Россию и каковы их цели. На нем только что задержанный член диверсионной группы дает показания российскому военному.