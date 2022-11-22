В Целинном округе в пожаре погибли трое детей

На место пожара в Целинном округе, где погибли дети, сегодня утром выехали представители соцзащиты и уполномоченный по правам ребёнка Алёна Лопатина.

Сообщение о возгорании в деревне Подуровка поступило на пульт МЧС в 06:33 по местному времени. К месту вызова незамедлительно выехали пожарные подразделения, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. Пламя охватило 80 кв м. Пожар локализовали в 07:25. Пожар ликвидировали в 08:10. В 9:51 на пожаре объявили полную ликвидацию.

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области рассказали, что погибли трое детей 2010, 2011 и 2016 годов рождения. Все они проживали вместе с опекуном – родным дедушкой 1963 года рождения. Мать лишена родительских прав, отца нет. Опекуна и его сына 1995 года рождения, также находившихся на момент пожара в доме, с ожогами третьей степени доставили в больницу. Причины пожара устанавливаются.

Семья находилось под патронажем соцслужб. Её планово посещали специалисты сектора опеки и попечительства, последний визит состоялся 7 ноября. Перед началом отопительного сезона органы системы профилактики в рамках межведомственного рейда 10 октября провели проверку исправности печного оборудования и установленного автономного пожарного извещателя, сообщили в администрации Целинного муниципального округа. При посещении семьи печь и извещатель находились в исправном состоянии. Главе семьи напомнили о мерах пожарной безопасности и вручили памятки.

На месте работает комиссия округа. По поручению главы региона Вадима Шумкова в Целинный округ выехали уполномоченный по правам ребёнка Алена Лопатина, а также представители главного управления социальной защиты населения и комиссии по делам несовершеннолетних и защите и прав при правительстве, уточнили в Департаменте информационной и внутренней политики Курганской области.

Фото предоставлено пресс-службой СУ СК России по Курганской области.