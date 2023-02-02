В Далматово к 9 годам лишения свободы приговорили двух разбойников

В марте прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины договорились о совершении разбойного нападения. Надев маски, они проникли на территорию домовладения. Увидев по камерам видеонаблюдения движения на своем участке, хозяин дома вышел на улицу, где преступники нанесли ему множественные удары. После чего, ворвавшись в дом, они стали подыскивать имущество, которое можно было похитить, а избитого потерпевшего скинули в подполье и забаррикадировали. Похитив имущество на общую сумму более 35 тыс. рублей, злоумышленники скрылись с места преступления.

В ходе судебного следствия подсудимые вину не признали, в содеянном не раскаялись. Учитывая тяжесть и опасность совершенных преступлений, наличие судимостей за совершение умышленных преступлений осужденным назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.