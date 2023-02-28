В Далматовском округе неопытный водитель вылетел на встречную полосу и лишил жизни двух своих пассажиров

На 185-ом километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган 27 февраля молодой человек 2005 года рождения, управляя транспортным средством «Лада Гранта», осуществлял движение со стороны города Екатеринбурга в сторону областного центра.

Во время движения молодой водитель, не имея достаточных навыков вождения, нарушил правила обгона, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2111, за рулём находился мужчина 1988 года рождения. От удара ВАЗ отбросило на проходящий во встречном направлении автомобиль КАМАЗ с прицепом. За рулем грузовика находился водитель 1977 года рождения.

Водители ВАЗ и «Лады» госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Кроме этого, два пассажира ВАЗ (мужчины 1972 и 1989 годов рождения) от полученных телесных повреждений скончались на месте ДТП, сообщили в отделении пропагандыобластной Госавтоинспекции. Установлено, что водитель машины «Лада Гранта» имеет стаж вождения 1 месяц. По факту дорожно – транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

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