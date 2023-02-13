В город Петухово пытались незаконно ввезти 65 тонн сомнительных грецких орехов

В автомобильном пункте пропуска Петухово Россельхознадзор и пограничники остановили два грузовикас 20 тоннами очищенных орехов,14 тоннами орехов в скорлупе производства, 7 тоннами фисташек, 3 тоннами фруктовых цукатов. Всё это везли без маркировки из Кыргыстана в Красноярский край.

В третьей машине, которая следовала по тому же маршруту, перевозили 24 тонны орехов (10 тонн очищенных и 14 тонн неочищенных), в фитосанитарном сертификате был указан неверный вес продукции, и документ был признан недействительным.

Управление Россельхознадзора выдало предписания о запрете перемещения продукции. В отношении грузоперевозчиков, нарушивших карантинное законодательство, возбуждены дела об административных правонарушениях, их оштрафовали.

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