В Кетовском округе незваный гость пришёл на массовые мероприятия и похитил два мобильных телефона

На массовое мероприятие, организованное 22 января в одном из учреждений Кетовского округа, пришёл незваный гость.

Проходивший мимо 41-летний мужчина решил проверить карманы верхней одежды в гардеробе. Увидел большое скопление людей, понял, что внимания к себе особо не привлечёт. С чужим мобильным телефоном нарушитель покинул заведение.

На следующий день из раздевалки при подобных обстоятельствах исчез ещё один телефон, принадлежащий другому человеку.

Одно из похищенных средств связи злоумышленник сдал в комиссионный магазин, где его перепродали. Второй телефон подозреваемый продал лицу, у которого похищенное изъяли сотрудники полиции.

Правоохранители установили причастность к совершению хищений 41-летнего ранее судимого гражданина, задержали его. Возбуждены уголовные дел. Пресс-служба УМВД России по Курганской области сообщает, что за кражу в местах лишения свободы он может провести до пяти лет.

Фото с сайта freepik.com.

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