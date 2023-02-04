В Кетовском округе задержана группа браконьеров

Ночью 31 января в Кетовском округе на автодороге Екатеринбург-Шадринск-Курган сотрудниками специализированного взвода ДПС был остановлен автомобиль Mazda, двигающийся в лес. В салоне и багажнике машины инспекторы обнаружили 7 туш косули, а также патроны и чехол от оружия. Сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Незадолго до задержания, на территории Салтосарайского охотхозяйства Каргапольского округа, 39-летний курганец совершил отстрел особей косули, причинив ущерб в размере 280 тысяч рублей. В ходе обыска по месту жительства полицейскими изъято оружие и прибор ночного видения.

Сотрудники полиции установили, что в незаконной охоте участвовали двое. Один из них, задержанный на месте происшествия, водитель организации из Челябинска. Второй, 44-летний житель Кургана, является сотрудником областного управления МЧС. Мужчина сознался в содеянном. По месту жительства у злоумышленника изъято четыре единицы оружия.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота, совершенная группой лиц". Наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.