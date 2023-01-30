В Кургане грабитель-рецидивист выхватил у дамы сумку

Несколько дней назад в Кургане мужчина выхватил сумку из рук местной жительницы и скрылся в неизвестном направлении. Женщина сразу обратилась с заявлением в полицию, сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области. В украденной сумке находился кошелёк с денежными средствами в размере 12 тысяч рублей.

Оперативники установили личность подозреваемого в ходе изучения видеозаписей с камер видеонаблюдения. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления. Во время патрулирования улиц злоумышленника задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

В отношении 41-летнего неработающего жителя Кетовского округа дознаватель УМВД России по городу Кургану возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 «Грабёж». Мужчина может получить наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. Сейчас он находится под стражей.

Фото с сайта freepik.com.

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