В Кургане ликвидировали крупное возгорание

Сообщение о возгорании административно-складского двухэтажного здания, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Омская, 181 поступило сегодня в 8 часов 18 минут. К прибытию пожарных расчетов, огнем была охвачена кровля здания по всей площади объекта. Пожару был присвоен повышенный ранг «ВЫЗОВ №3». Сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Ликвидация осложнялась труднодоступностью очагов, а также существенным количеством горючих материалов. Было создано 3 боевых участка, работали 5 звеньев газодымозащитной службы. Тушение осуществлялось как с земли, так и с воздуха (сотрудники МЧС подавали стволы на кровлю здания с помощью автолестницы).

К 9 часам пожар удалось локализовать. В 11 часов 43 минуты ликвидировать открытое горение. Пострадавших в результате происшествия нет. В ликвидации пожара было задействовано 92 человека личного состава и 27 единиц техники.