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В Кургане мужчина попал под грузовой поезд

В деле разбирается транспортный прокурор

7 марта, 2023 - 09:54

На станции Утяк в городе Кургане в ночь с 6 на 7 марта грузовой поезд сбил мужчину. Травмы были несовместимы с жизнью.

На место происшествия выехала СОГ в составе сотрудников Курганского ЛО МВД России на транспорте, следователя Тюменского СО на транспорте Центрального МСУТ СК России, а также с целью координации её действий курганский транспортный прокурор.

Как сообщает в своем телеграм-канале Уральская транспортная прокуратура, обстоятельства происшествия и причины устанавливаются. По предварительным данным, произойти это могло из-за неосторожных действий самого потерпевшего.

7 марта, 2023 - 09:54

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