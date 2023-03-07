В Кургане мужчина попал под грузовой поезд

На станции Утяк в городе Кургане в ночь с 6 на 7 марта грузовой поезд сбил мужчину. Травмы были несовместимы с жизнью.

На место происшествия выехала СОГ в составе сотрудников Курганского ЛО МВД России на транспорте, следователя Тюменского СО на транспорте Центрального МСУТ СК России, а также с целью координации её действий курганский транспортный прокурор.

Как сообщает в своем телеграм-канале Уральская транспортная прокуратура, обстоятельства происшествия и причины устанавливаются. По предварительным данным, произойти это могло из-за неосторожных действий самого потерпевшего.