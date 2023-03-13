В Кургане мужчина провалился под лёд

В реке Черная в селе Большое Чаусово Курганской области мужчина 1969 года рождения провалился под лёд.

Организовано проведение доследственной проверки. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, 11 марта около 9 часов утра мужчина вышел из дома в магазин. Проходя через реку Черная, протекающую в непосредственной близости от дома, он провалился под лед, сообщает kurgan.sledcom.ru.

Региональное следственное управление напоминает и обращает внимание жителей области на то, что с наступлением весны и повышением температуры воздуха выход на лед становится крайне опасным для жизни! Родителям и иным лицам, ответственным за воспитание детей, необходимо провести с ними беседы и объяснить опасность выхода на лед в весенний период.

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