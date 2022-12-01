В Кургане наркополицейские изъяли 88 свёртков героина

Накануне в Кургане сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД провели оперативно-розыскные мероприятия. Были задержаны две жительницы одной из среднеазиатских республик – они оборудовали тайники-закладки с наркотическими веществами.

У одной из них в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли 88 свёртков с героином. Общая масса «находки» более 34 граммов. Закладки хранились с целью сбыта наркозависимым.

Полицейские установили, что злоумышленницы забрали крупную весовую закладку, а затем расфасовали наркотики на разовые дозы на съёмной квартире.

«Следственными органами УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного Кодекса РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов)», - сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области. Женщина может получить лишение свободы на срок до 20 лет. В данный момент она задержана.

Фото пресс-службы УМВД России по Курганской области

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.