В Кургане нетрезвый водитель врезался в металлическое ограждение

В районе дома № 64 по проспекту Конституции вечером 3 октября произошла авария.

Водитель 1957 года рождения на автомобиле ВАЗ 2110 ехал по проспекту Конституции со стороны улицы Юргамышской по направлению к Галкинской. Он не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде металлического ограждения. Пассажир 1964 года рождения получила телесные повреждения, от госпитализации отказалась. Как отметили в ГИБДД, водитель был пьян.

За девять месяцев 2022 года на территории города по вине водителей в состоянии опьянения, произошло 16 аврий, в результате которых 1 человек погиб и 18 получили травмы различной степени тяжести.

По информации ОГИБДД УМВД России по городу Кургану, шесть аварий на дорогах произошло по вине водителей, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, в результате семь человек получили ранения.

Госавтоинспекция города Кургана призывает граждан проявлять активную гражданскую позицию, не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

О фактах нарушения ПДД можно сообщить в дежурную группу ОБДПС по городу Кургану 8 (3522) 25-64-90. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.

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