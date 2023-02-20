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В Кургане посетители бара напали на охранника со страйкбольным автоматом

Им придётся ответить за мелкое хулиганство.

20 февраля, 2023 - 14:02

У двух посетителей одного из баров города Кургана возник конфликт с сотрудником службы безопасности. Страйкбольным автоматом злоумышленники попытались нанести охраннику телесные повреждения, после чего скрылись из заведения.

Прибывшие на вызов сотрудники патрульно-постовой службы полиции в кратчайшие сроки установили местонахождение подозреваемых и задержали их.  36-летние граждане ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления, уточнили в пресс-службе регионального управления МВД.

Злоумышленников доставили в отдел полиции №1 УМВД России по городу Кургану для дальнейшего разбирательства. Им придётся ответить за мелкое хулиганство.

 

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20 февраля, 2023 - 14:02

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