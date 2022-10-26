В Кургане пожарные вытащили из огня газовые и кислородные баллоны

В городе Кургане пожарные отстояли у огненной стихии два жилых дома, эвакуировали три газовых и два кислородных баллона, предотвратив возможные трагические последствия.

Сообщение о возгорании по улице Ползунова в микрорайоне Рябково поступило сегодня в 13 часов 42 минуты. «По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что огнём полностью охвачен гараж, а также надворные постройки, расположенные под одной крышей. Огонь угрожал соседним домам и распространялся с молниеносной скоростью. Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников МЧС России возгорание на общей площади 150 кв метров удалось локализовать уже спустя полчаса, в 14 часов 39 минут открытое горение было ликвидировано», - прокомментировала руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина. Сложность тушения заключалась в плотной застройке и высокой степени горимости материалов.

Пострадавших в результате пожара нет. В ликвидации были задействованы 34 человека личного состава ведомства и 6 единиц техники.