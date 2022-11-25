В Кургане при пожаре в многоэтажке спасены 20 человек, из которых 7 детей

Сообщение о пожаре в девятиэтажном многоквартирном доме поступило в 8:30 часов. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место возгорания по адресу: улица Автозаводская, 3а. Возгорание обнаружили в двух комнатах на 7 этаже, всё выше было в задымлении. Сразу было принято решение об экстренной эвакуации жильцов. С помощью масок сотрудники спасли 20 человек, из которых 7 детей. С помощью автолестницы были спасены 2 человека.

Благодаря оперативным действиям огнеборцев погибших нет. В результате пожара травмирован один взрослый и двое детей, которые были госпитализированы в Курганскую областную детскую клиническую больницу имени Красного Креста.

«Сам пожар, площадь которого составила 30 кв метров, удалось локализовать в 9 часов 14 минут, в 9 часов 21 минуту - ликвидировать открытое горение», - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

В ликвидации пожара участвовали 32 человека, было использовано 10 единиц техники.

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