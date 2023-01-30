В Кургане ребёнок сломал ноги на горке

Ребёнок получил тяжёлую травму ног, прокатившись с горки на тюбинге в спорткомплексе, расположенном в посёлке Увал города Кургана. Информация об этом накануне появилась в социальных сетях. В некоторых пабликах подробно рассказывалось, каким образом девочка сломала обе ноги.

Следственные органы проводят проверку. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Курганской области, будет проверена информация, изложенная в публикации, а также дана уголовно-правовая оценка действиям руководства спорткомплекса и лиц, ответственных за содержание, эксплуатацию и предоставление развлекательных услуг гражданам.

После установления всех фактических обстоятельств по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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