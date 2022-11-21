В Кургане родители рискуют здоровьем своих детей

За минувшие выходные в регионе зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали дети.

В субботу, 19 ноября, водитель 1984 года, управляя автомобилем «Лифан», поехала на красный, запрещающий, сигнал светофора на перекрёстке шоссе Тюнина – шоссе Ботаническое в сторону города Кургана со стороны посёлка Увал. На перекрестке произошло столкновение с автомобилем «Ниссан Альмера», водитель которого двигался в прямом направлении по шоссе Ботаническое со стороны посёлка Керамзитного на зелёный сигнал светофора.

В результате происшествия пассажир автомобиля «Лифан» 2016 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована в детскую больницу имени Красного креста. Там же был пассажир 2010 года рождения, который получил травмы – ему назначено амбулаторное лечение. Возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования.

А в воскресенье, 20 ноября, пьяный мужчина чуть не угробил своих детей. Водитель 1987 года рождения, управляя «Маздой MPV», двигаясь по улице Коли Мяготина, возле дома №56 выехал на встречную полосу движения и начал поворачивать налево, во двор, не уступив дорогу двигающемуся навстречу автомобилю «Рено Логан».

В результате столкновения пострадали в том числе и дети водителя-виновника: сын мужчины 2013 года рождения и дочь 2012 года рождения госпитализированы в отделение травматологии Курганской областной детской клинической больницы именно Красного Креста, также пострадала пассажир автомобиля «Рено Логан» 1983 года рождения – женщина получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение.

Водитель автомобиля «Мазда MPV» отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. «В отношении водителя автомобиля «Мазда» составлены административные материалы. В ДТП не пострадал. Кроме того, в случае, если у пострадавших несовершеннолетних будет установлено причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении водителя автомобиля «Мазда», будет возбуждено уголовное дело, предусмотрена уголовная ответственность в виде ограничения свободы на срок до трех лет», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Курганской области.

Пожалуйста, помните, что автомобиль – источник повышенной опасности. В случае перевозки детей необходимо быть наиболее осторожными, обязательно соблюдать правила дорожного движения.

Фото предоставлено отделом пропаганды УГИБДД России по Курганской области.