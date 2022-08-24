В Кургане с рельсов сошла цистерна с бутилацетатом

Ежедневно по железным дорогам России перевозится огромное количество грузов, в том числе с опасными, легковоспламеняющимися веществами. Именно поэтому при аварийной ситуации на железнодорожном транспорте мгновенно задействуются все службы жизнеобеспечения и экстренного реагирования, МЧС России, органы местного самоуправления и исполнительной власти.

В Зауралье регулярно проходят пожарно-тактические учения, в ходе которых сотрудники Курганского пожарно-спасательного гарнизона отрабатывают приёмы и способы тушения пожара повышенного ранга на железнодорожном транспорте, а также взаимодействие с администрацией объекта и службами жизнеобеспечения.

Именно такие учения прошли сегодня 24 августа 2022 года на полигоне Курганского территориального управления Южно-Уральской железной дороги.

По замыслу учений, с рельсов сошла цистерна с бутилацетатом (органическим растворителем), с последующим его разливом и возгоранием. На место условной чрезвычайной ситуации незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения и службы жизнеобеспечения, выдвинулся пожарный поезд.

- Первоочередной задачей стало спасение работника РЖД, который оказался заблокирован в электровозе из-за огня и едкого черного дыма. В ходе разведки огнеборцы обнаружили пострадавшего, надели на него маску спасаемого, разместили на носилках и вынесли в безопасное место, - прокомментировал начальник 7 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Курганской области подполковник внутренней службы Василий Буров.

Далее было необходимо снять угрозу взрыва, загрязнения окружающей среды и полностью ликвидировать условное возгорание.

Огнеборцы произвели полное боевое развёртывание с подачей ручных стволов на охлаждение горящей цистерны, от пожарного поезда подавался лафетный ствол высокой производительности. Также личный состав, облачившись в теплоотражательные костюмы (ТОК 800 защищает от интенсивного теплового излучения, температуры окружающей газовоздушной среды до до 800ºС) провёл пенную атаку. Специалисты службы радиационной и химической защиты специализированной пожарно-спасательной части им. А.И. Мамонтова взяли пробы воздуха у аварийной цистерны с целью определения концентрации легковоспламеняющийся жидкости. Для предотвращения дальнейшего разлива бутилацетата сотрудники Курганского территориального подразделения Экоспас герметизировали цистерну с помощью пневмопластырей, а также осуществили сбор жидкости для ее последующей утилизации.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области, очаг возгорания удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, что позволило провести безопасно работы по восстановлению железнодорожных путей и подъему сошедшей с рельс цистерны.

Цели и задачи при проведении пожарно-тактических учений были достигнуты. Всего в учениях было задействовано 56 человек и 14 единиц техники.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области.