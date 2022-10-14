В Кургане «семёрка» врезалась в грузовик, водитель не выжил

На проспекте Машиностроителей в городе Кургане днём 14 октября произошла авария со смертельным исходом.

Житель Кетовского района 1998 года рождения на автомобиле ВАЗ-2107 ехал со стороны проспекта Голикова к путепроводу по проспекту Машиностроителей. Около дома №19 водитель врезался в стоящий грузовой автомобиль «Вольво», за рулём которого находился водитель 1987 года рождения.

Управлявший легковушкой молодой человек от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. По информации УГИБДД УМВД России по Курганской области, погибшего 55 раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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