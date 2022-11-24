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В Кургане сотрудник сотовой компании «сливал» личную информацию клиентов мошенникам

Он продолжил бы зарабатывать на этом, если бы не проверка УФСБ.

24 ноября, 2022 - 18:33

В Кургане сотрудник одного из филиалов компании сотовой связи передавал неизвестным лицам информацию, незаконно полученную из чужих сообщений и телефонных переговоров. Не бесплатно – за денежное вознаграждение.

По оперативным материалам УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело.В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, его мотивов, а также иных лиц, причастных к его совершению, сообщает пресс-служба СУ СК России по Курганской области. Следователем принимаются меры к установлению круга потерпевших лиц и закрепление доказательственной базы по делу.

 

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

 

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24 ноября, 2022 - 18:33

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