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В Кургане сотрудники полиции изъяли более 90 тысяч пачек контрафактных сигарет

Супружеская пара хотела реализовать запрещённый товар без акцизных марок.

14 ноября, 2022 - 08:37

В Кургане супружеская пара продавала контрафактные сигареты. Факт хранения с целью реализации табачной продукции с признаками контрафактности установили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по городу Кургану.

В торговом помещении индивидуального предпринимателя, как сообщает УМВД России по городу Кургану, полицейские обнаружили 6 коробок сигарет без акцизных марок. В результате дальнейших оперативных мероприятий в гараже, принадлежащем супружеской паре, оперативники изъяли ещё 123 коробки аналогичных табачных изделий. «В общей сложности курганцы намеревались реализовать свыше 90 тысяч пачек сигарет различных наименований», - сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Контрафактные сигареты несут вред не только российской экономике – они могут быть вредными для здоровья человека. Как правило, нелегальное производство сигарет не соответствует никаким нормам. А значит, сигареты дешёвые не из-за отсутствия акцизы – они сами по себе низкого качества. Поэтому убедительная просьба: если вы покупаете сигареты, убедитесь в их легальности – на пачках всегда должна быть акциза и специальная маркировка.

 

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14 ноября, 2022 - 08:37

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