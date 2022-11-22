В Кургане Toyota Camry врезалась в дерево

В районе дома №23А по улице Панфилова в Кургане сегодня, 22 ноября, в 10:50 произошла смертельная авария.

Toyota Camry двигалась со стороны улицы Гвардейской по направлению к Дзержинского и врезалась в дерево.

Водитель 1986 года рождения скончался на месте ДТП, до приезда бригады скорой медицинской помощи, сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. В машине он находился не один. Пассажир 1988 года рождения сейчас в больнице.

В настоящий момент причины и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.