В Кургане трое приятелей вытащили из чужой машины магнитофон и аккумулятор

Трое курганцев сняли из отечественной легковушки магнитолу и аккумулятор. Похищенное они сдали в комиссионный магазин. Произошло это 21 ноября.

Потерпевшая, обнаружив факт кражи, обратилась в полицию. Причинённый ей материальный ущерб составил восемь тысяч рублей.

В ходе патрулирования улиц города сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили молодых людей, которые несли аккумулятор, похищенный уже из другого автомобиля. Заметив полицейских, злоумышленники бросили имущество и скрылись, но впоследствии были задержаны. Пресс-служба УМВД России по Курганской области сообщает, что в настоящее время правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех эпизодов противоправной деятельности подозреваемых. Похищенное у нарушителей изъяли.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за кражу - лишение свободы на срок до пяти лет.