В Кургане у семейной пары изъяли полкилограмма наркотиков

В Кургане сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВДв ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства семейной пары обнаружили и изъяли два вида синтетических наркотиков общим весом более полукилограмма, расфасованных на разовые дозы.

32-летняя гражданка и 30-летний супруг в декабре прошлого года через Интернет нашли новый способ заработка – семейная пара сбывала наркотические вещества в виде тайников-закладок. В телефонах подозреваемых обнаружены фотоснимки закладок с наркотиками, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области. По месту жительства супругов помимо наркотических веществ обнаружены и изъяты электронные весы и упаковочный материал. Мужчина и женщина являются наркозависимыми.

В отношении супругов возбуждено уголовное дело по части 3 стати 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. За покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере паре грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фото пресс-службы УМВД России по Курганской области.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.