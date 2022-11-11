В Кургане уничтожили партию одежды «CalvinKlein» и «Armani»

Сотрудники курганской таможни пресекли ввоз в Российскую Федерацию из Республики Казахстан товаров с признаками контрафактности: одежды, имеющей маркировки товарных знаков «CalvinKlein», «Armani», в количестве более 600 единиц.

Естественно, никакого отношения к указанным именитым брендам предметы одежды не имели. Контрафактные товары были изъяты и переданы на ответственное хранение.

Собственник изъятых товаров установлен не был, за арестованным имуществом никто не обращался.

Курганский транспортный прокурор обратился в суд с иском о признании изъятых предметов бесхозяйными и обращении их в собственность Российской Федерации. Требования прокурора удовлетворены судом полностью, товар передан в Территориальное управление Росимущества по Курганской области, где, скорее всего, был уничтожен из соображений безопасности.

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