В Кургане в Заозерном понижено давление холодной воды

По информации "Водного союза", сегодня произошла авария на водопроводе диаметром 800 мм по адресу: ул.Молодежи,30. По этой линии поступает вода в Заозерный жилой массив. Бригады компании уже приступили к работам. В связи с этим понижено давление в сети холодного водоснабжения во всем Заозерном. Вода не будет доходить до верхних этажей многоквартирных домов.

Бригады компании сделают все возможное для скорейшего устранения аварийной ситуации и будут работать до тех пор, пока водоснабжение в Заозерном не будет полностью восстановлено.