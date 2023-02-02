Новый мир
Курган -12o
Курс ЦБ:$70,1276,22
16+
Версия для слабовидящих

В Кургане в Заозерном понижено давление холодной воды

На верхних этажах домов нет холодной воды.

2 февраля, 2023 - 10:21

По информации "Водного союза", сегодня произошла авария на водопроводе диаметром 800 мм по адресу: ул.Молодежи,30. По этой линии поступает вода в Заозерный жилой массив. Бригады компании уже приступили к работам. В связи с этим понижено давление в сети холодного водоснабжения во всем Заозерном. Вода не будет доходить до верхних этажей многоквартирных домов.

Бригады компании сделают все возможное для скорейшего устранения аварийной ситуации и будут работать до тех пор, пока водоснабжение в Заозерном не будет полностью восстановлено.

2 февраля, 2023 - 10:21

Комментарии

Происшествия
Все новости рубрики Происшествия