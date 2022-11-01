В Кургане водитель покалечил инспектора ДПС

Легковой автомобиль ВАЗ, на котором передвигался 39-летний житель областного центра, вечером 28 октября привлёк внимание дежурного экипажа ДПС. Полицейские потребовали, чтобы гражданин остановился.

Водитель требования об остановке транспортного средства инспекторов проигнорировал, в связи с чем автомобиль в результате возникшего преследования был заблокирован на дороге. Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Курганской области, в момент, когда инспектор ДПС попытался отстранить водителя от управления транспортным средством, обвиняемый нажал на газ, травмировал инспектора ДПС.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали, следствие решает вопрос об его заключении под стражу. Представители правопорядка устанавливают обстоятельства совершенного преступления, а также его мотивы.

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