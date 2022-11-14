В Кургане за подделку документов будут судить работника ОАО «РЖД»

Курганский транспортный прокурор утвердил обвинительное постановление по уголовному делу в отношении работника структурного подразделения ОАО «РЖД». Мужчина обвиняется в использовании заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права.

По версии следствия, обвиняемый в 2022 году с целью трудоустройства на должность монтера пути представил в структурное подразделение ОАО «РЖД», расположенное в Кургане, заведомо подложный документ – аттестат о среднем (полном) общем образовании. На основании представленного подложного документа обвиняемый был принят на работу на указанную должность. Образования мужчина на самом деле не получил, что и вскрылось в ходе оперативной проверки.

Уголовное дело по данному факту направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.

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