В Кургане задержан курьер мошенников

Молодой человек, выступая в роли курьера, получил денежные средства от пожилой жительницы Кургана, ставшей очередной жертвой мошенников. На стационарный телефон 83-летней пенсионерки позвонил неизвестный человек. Представившись сотрудником правоохранительных органов, он сообщил, что родственница женщины стала виновницей ДТП, в котором серьёзно пострадали люди. Чтобы избежать уголовной ответственности, нужно заплатить определенную сумму денег. Разволновавшись, потерпевшая передала прибывшему курьеру все имеющиеся у нее сбережения в размере 490 тысяч рублей. О том, что попалась на уловку мошенников, пенсионерка узнала позднее от сотрудников полиции.

Злоумышленник задержан сотрудниками полиции в одном из торговых центров города в момент, когда пытался через банкомат перевести деньги своим «кураторам». Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание до шести лет лишения свободы. Похищенные деньги возвращены владелице. Полиция призывает зауральцев напомнить пожилым родственникам, проживающим отдельно, об основных способах обмана и по возможности ограничить хранение дома больших сумм денег.