В Кургане задержан мужчина, распивавший спиртное и прикуривавший от Вечного огня

В Кургане сотрудники патрульно-постовой службы полиции выявили факт осквернения символов воинской славы, сообщает официальный портал регионального управления МВД. Находящиеся на дежурстве в стационарном посту полицейские с камер наблюдения, которые дают обзор на Аллею славы, установили злоумышленника, который переставлял венки и расхаживал по монументу павшим воинам «Вечный огонь». По всей видимости, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции утверждают, что подозреваемый распивал спиртные напитки и прикуривал от Вечного огня, чем осквернил символ воинской славы России и оскорбил память защитников Отечества.

Правоохранители задержали, а потом и доставили мужчину в отдел полиции. В ходе разбирательства выяснилось, что задержанному 29 лет, он является выходцем одной из азиатских республик, но имеет вид на жительство России.

Следствие возбудило уголовное дел по статье УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества». В случае судебного доказательства его вины, гражданину грозит лишение свободы до трех лет.

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