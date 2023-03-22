В Кургане «залётные» аферистки взяли «на проверку» у пожилой женщины 338 тысяч рублей и не вернули

На стационарный телефон 84-летней жительницы города Кургана поступил звонок. Представившаяся сотрудником Пенсионного Фонда незнакомая женщина сообщила пожилой горожанке, что в стране якобы проводится денежная реформа. Вскоре на адрес потерпевшей прибыла «работница» социальной организации, которой пенсионерка предоставила для проверки все имеющиеся сбережения, 338 тысяч рублей. Аферистка переписала номера нескольких купюр, а затем отвлекла пожилую женщину. Когда пенсионерка вышла на кухню, мошенница забрала денежные средства потерпевшей и скрылась с ними.

Возбуждено уголовное дело. Пресс-служба УМВД России по Курганской области сообщает, что злоумышленницу - 40-летнюю жительницу Тверской области и ее сообщницу - жительница Новгородской области 1963 года рождения задержали на территории Челябинской области. Полицейские установили причастность гражданок к совершению аналогичных преступлений в других регионах России. На время следствия подозреваемая будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Часть денежных средств в настоящее время вернули потерпевшей.

Сотрудники органов внутренних дел проводят комплекс мероприятий, направленных на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемой. Гражданам, пострадавшим от действий злоумышленниц, необходимо обратиться в полицию.

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