В Курганской области 50 детей пострадали в ДТП

На дорогах Зауралья в текущем году в каждом втором происшествии с участием несовершеннолетних получили травмы дети - пассажиры. За 10 месяцев в результате ДТП погиб 1 несовершеннолетний и 50 детей получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Курганской области.

Всего зарегистрировано 41 дорожно – транспортное происшествие, в которых дети стали невольными заложниками сложившейся ситуации. В каждом втором происшествии - 23 ДТП - за рулем транспортных средств находились законные представители детей.

Во всех случаях, где погибли или получили травмы дети-пассажиры, в первую очередь, виноваты взрослые. Они перевозят детей без детских удерживающих устройств, не пристегивают ремнями безопасности, даже если автокресло имеется в автомобиле, допускают грубые нарушения Правил дорожного движения, управляют транспортом в нетрезвом виде. Согласно проведенному анализу, в этом году в 11 ДТП пострадали несовершеннолетние, которых перевозили с нарушениями. С начала года полицейские привлекли к ответственности 3460 водителей, которые перевозили детей с нарушением норм безопасности.

Полицейские напоминают, что Правила дорожного движения обязывают водителей использовать детские удерживающие устройства при перевозке детей в салоне автомобиля в возрасте до семи лет, даже в поездках на самые незначительные расстояния - от дома до детского сада, через дворовые территории. При этом детские автокресла должны не просто находиться в автомобиле, но и быть правильно установлены, а также соответствовать весу и росту ребенка. Для минимизации тяжести полученных в результате ДТП последствий Госавтоинспекция Зауралья рекомендует использовать при перевозке детей каркасные автокресла даже после достижения ими семилетнего возраста.

В зоне ответственности водителей остается правильный выбор скоростного режима и отказ от опасных маневров.

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